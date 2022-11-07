جلسة عمل بين وزير الشؤون الاجتماعية ونظيره الجزائري

‏ عقد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي إثر وصوله إلى الجزائر أمس الأحد 6نوفمبر 2022 ، لسة عمل مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للجمهورية الجزائرية يوسف شرفة و بحضور الوفدين.

‏وأكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي خلال جلسة العمل على أهمية هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي في المجال الاجتماعي كما اعتبر الزيارة مناسبة للإطلاع على التجربة الجزائرية حول المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي و البطاقة ‏الإلكترونية « شفاء » و آليات منحة البطالة إضافة إلى التنسيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

‏ومن جهته، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مبرزا أهمية مزيد دعم وتطوير علاقات التعاون في مجالات العمل و العلاقات المهنية والتشغيل والصحة والسلامة المهنية.

‏واستعرض وفدا البلدين واقع التعاون القائم بين الوزارتين ضمن إطار قانوني يشمل العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون والبرامج التنفيذية و اتفاقات التوأمة في عديد المجالات.

وفي هذا الصدد أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي على ضرورة تكثيف اللقاءات بين مسؤولي البلدين لمزيد الاستفادة من التجارب الرائدة وتفعيل مختلف الاتفاقيات المبرمة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

واتفق الطرفان على عقد اللجان الفنية المشتركة في أقرب الآجال وقبل موفى سنة 2022 .

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