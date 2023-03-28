جلسة عمل تبحث الاقتصاد في الماء خلال الموسم السّياحي القادم

أشرف كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري المكلّف بالمياه رضا قبوج صباح اليوم الأربعاء 28 مارس 2023، على جلسة عمل مع رئيسة ديوان وزارة السياحة لمياء كاهية وبحضور رئيسة الجامعة التونسية للنزل وأعضاء الجامعة وعدد من الإطارات العليا بالوزارتين والمؤسسات تحت الإشراف المعنية.

وخصّصت الجلسة لتدارس خطّة عمل وزارة السياحة على المدى القريب في مجال الاقتصاد في الماء وترشيد الاستهلاك، حيث تمّ التّركيز على العناصر التالية:

- تكثيف عمليّة التّحسيس والتّوعية من خلال عقد اجتماعات مع كل المتدخلين في القطاع وحثهم على مزيد ترسيخ ثقافة الاقتصاد في الماء والاستعداد الجيّد للصائفة المقبلة،

- تعميم وسائل الاقتصاد في الماء على مستوى النّزل مع التّعهّد بصيانة المنشآت والحرص على المتابعة والمراقبة لتفادي الضّياع،

- استعمال المياه المعالجة لري المساحات الخضراء بالنّزل،

- النّظر في إمكانية تحلية المياه شبه المالحة،

- إنجاز الكشوفات المائية الدورية لكبار المستهلكين في قطاع السياحة طبقا للأمر عدد 335 لسنة 2002.

هذا وسيتمّ عقد جلسات عمل أخرى لتحديد برنامج العمل على المدى المتوسّط والبعيد بالارتكاز على تحلية المياه وحصاد مياه الأمطار والمياه التقليديّة ولمزيد دراسة المقترحات من قبل المصالح المختصة بالوزارتين.

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