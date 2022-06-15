جلسة عمل تونسية إماراتية: تشاور لتحديد ملامح مشاريع سيتمّ الاتفاق حولها

انعقدت صباح اليوم الأربعاء 15 جوان 2022، بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة عمل تونسية إماراتية ترأستها نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، بمناسبة زيارة وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية ، قاده الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية، الذي حظي يوم أمس والوفد المرافق له بمقابلة رئيس الجمهورية.

وقد ضمّت جلسة العمل من الجانب التونسي وزراء الخارجية، والمالية، والصناعة والطاقة والمناجم، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والنقل، والرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة، أمّا عن الجانب الإماراتي فقد شارك في هذا اللقاء سفير الإمارات بتونس والمدير التنفيذي لموانئ أبو ظبي ونائب رئيس صندوق أبو ظبي للتنمية.

وقد استهلّت رئيسة الحكومة الجلسة بالتّرحيب بالوفد الإمارات، مشيدة بالمستوى الذي بلغته العلاقات التونسية الإماراتية بدفع من قيادتي البلدين وما يحدوهما من رغبة صادقة في مزيد العمل على تطويرها، والبحث عن فرص الاستثمار والتنمية في مختلف القطاعات الاستراتيجية وخاصة تلك ذات القيمة المضافة العالية.

وقد تم خلال هذه الجلسة، تناول عديد المواضيع والمجالات بالبحث والدرس وخاصة منها تلك المتعلقة بتحلية مياه البحر لمختلف الاستعمالات والاغراض أهمها الماء الصالح للشرب إلى جانب المجال الصناعي والطاقات المتجددة والبنية التحتية في مجالات النقل، فضلا عن الإمكانيات المتاحة في مجال التعاون الاقتصادي والمالي والتبادل التجاري بين البلدين لما فيه مصلحة الطرفين والعمل على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي إلى مراتب أعلى.

واتّفق الطرفان على مواصلة التشاور وتحديد ملامح المشاريع التي سيتمّ الاتفاق حولها وتوفير أفضل سبل تجسيدها في أحسن الظروف وأسرع الآجال.

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