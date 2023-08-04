نحو تركيز منظومة معلوماتية جديدة للتدريس والبحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي

انعقدت يوم الخميس 3 أوت 2023، جلسة عمل تحت إشراف منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقرّ الوزارة، حول التحوّل الرقمي بالوزارة، وذلك بحضور محمود الزواوي رئيس الديوان وبعض الإطارات السامية بالوزارة ووزير المالية السابق والخبير الدولي محمد نزار يعيش وخبراء تونسيين في مجال الذكاء الاصطناعي بشركتي Reedz و Instadeep .

وخصّص الاجتماع للنظر في إرساء منظومة معلوماتية جديدة للتدريس والبحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وفي هذ الإطار، أكد محمد نزار يعيش والوفد المرافق له على استعدادهم لتركيز هذه المنظومة وتوفير المعدات اللازمة مجانا لفائدة الطلبة والأساتذة والباحثين وايوائها بمركز الحساب الخوارزمي.

وستمكّن المنظومة المعلوماتية الجديدة الطلبة والباحثين، في جميع اختصاصات التعليم العالي والبحث العلمي، من الاطلاع على الدروس والكتب والمقالات العلمية وأطروحات الدكتوراه والتفاعل مع منظومة الذكاء الاصطناعي لإثراء المحصول العلمي.

وسيتمّ في هذا النطاق مدّ الوزارة بالبرمجة الأصلية والحاسوب العالي السرعة لتكون بذلك منظومة ذكاء اصطناعي سيادية تونسية تحت إشراف الوزارة في جميع مجالات التدريس.

وتمّ خلال هذا اللّقاء استعراض الوظائف والخصائص الفنية للمنظومة من قبل الوزير السابق محمد نزار يعيش وسبل تطويرها ومسايرتها للتقدم التكنولوجي.

هذا وسيتمّ تنظيم جلسات عمل أخرى مع مختلف المتداخلين لمتابعة سير وإدارة هذا المشروع الضخم والذي سيكون مكسبا هاما لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في تونس.

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