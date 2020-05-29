جلسة عمل حول دليل الإجراءات الصحية في القطاع السياحي

إنعقدت بمقرّ وزارة الصحّة مساء اليوم الجمعة 29 ماي 2020 جلسة عمل، بإشراف كل من الدكتور عبد اللطيف المكي وزير الصحة والسيد محمد علي التومي وزير السياحة والصناعات التقليدية، خصصت لمناقشة دليل الإجراءات الصحية الواجب إعتماده من قبل مختلف المتدخلين في القطاع السياحي وذلك في إطار التوقي من إنتشار فيروس كورونا المستجدّ ببلادنا عند إنطلاق الموسم السياحي خلال هذه الصائفة إلى جانب الحرص على سلامة السيّاح الوافدين على النزل السياحية ومهنيّي القطاع.

وقد عبّر الحاضرون عن كامل الإستعداد لتسخير كل الإمكانيات الفنية واللوجستية لتوفير شروط نجاح الموسم السياحي.

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