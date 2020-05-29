جلسة عمل حول دليل الإجراءات الصحية في القطاع السياحي

إنعقدت بمقرّ وزارة الصحّة مساء اليوم الجمعة 29 ماي 2020 جلسة عمل، بإشراف كل من الدكتور عبد اللطيف المكي وزير الصحة والسيد محمد علي التومي وزير السياحة والصناعات التقليدية، خصصت لمناقشة دليل الإجراءات الصحية الواجب إعتماده من قبل مختلف المتدخلين في القطاع السياحي وذلك في إطار التوقي من إنتشار فيروس كورونا المستجدّ ببلادنا عند إنطلاق الموسم السياحي خلال هذه الصائفة إلى جانب الحرص على سلامة السيّاح الوافدين على النزل السياحية ومهنيّي القطاع.
وقد عبّر الحاضرون عن كامل الإستعداد لتسخير كل الإمكانيات الفنية واللوجستية لتوفير شروط نجاح الموسم السياحي.
كلمات البحث :الإجراءات الصحية;القطاع السياحي;جلسة
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