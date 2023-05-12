جلسة عمل حول سير الموسم السياحي وأولويات المرحلة القادمة

التأمت، مساء الخميس 11 ماي 2023 بمقر وزارة السياحة، جلسة عمل تحت إشراف وزير السياحة محمد المعز بلحسين حضرها، الي جانب اطارات الوزارة والمؤسسات تحت الإشراف، رؤساء وممثلي الجامعات المهنية والطرف الاجتماعي ممثلا في الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة التابع للإتحاد العام التونسي للشغل والمندوب الجهوي للسياحة بجربة – جرجيس عبر تقنية التواصل عن بعد.

وخُصصت الجلسة لتدارس سير الموسم السياحي وما تم اتخاذه مباشرة بعد الاعتداء الجبان بجربة من اجراءات للتعاطي مع الوضع وما يجب القيام به في قادم الساعات والايام لتجاوز المرحلة وضمان المحافظة على السير العادي للنشاط السياحي وتحقيق الانتعاشة المنتظرة للقطاع.

وقد جدد الوزير في مستهل كلمته الترحم على شهداء الواجب وضحايا هذا العمل الاجرامي في حق الأبرياء والذي كان يهدف إلى ضرب وحدة الصف الوطني وتهديد الاقتصاد الوطني وضرب الموسم السياحي، مؤكدا في السياق ذاته بأنه وبفضل الأداء البطولي لقواتنا الباسلة والتعاطي الرصين والناجع في إطار مؤسساتي متناغم وبفضل التفاف كل مكونات الطيف الوطني بما فيها العائلة السياحية الموسعة نجحت الدولة التونسية في تأمين سير عادي لمختلف الفعاليات والخدمات لزوار تونس وتم إشاعة الطمأنينة بينهم.

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