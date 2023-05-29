جلسة عمل حول قطاع اللّحوم الحمراء ومدى تقدّم الاستعدادات لعيد الاضحى

أشرف اليوم الإثنين 29 ماي 2023، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي على جلسة عمل حول قطاع اللّحوم الحمراء ومدى تقدّم الاستعدادات لعيد الاضحى المبارك، وذلك بحضور المديرين العامين المعنيين وثلة من الإطارات العليا بالوزارة.

وخلال الجلسة تم تقديم الوضع الحالي لقطاع اللّحوم الحمراء في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة الشح المائي والحرب الروسيّة الأكرانية ومدى تقدّم الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وقد أكّد الوزير أهمية قطاع اللّحوم من الناحية الاقتصادية، موصيا بمزيد العناية بالقطاع من خلال وضع خطة ناجعة لتطويره والنهوض به، مشدّدا على انشاء بنك للمعطيات يضمّ المربين وأصحاب ورشات التسمين وذلك لتسهيل عمليات دعم صغار المربين والمحافظة على ديمومية القطاع.

كما أوصى الوزير بمزيد العناية بالمسالخ وعقد جلسات في الغرض مع الجهات المعنية لمراجعة بعض الإجراءات.

وشدّد الوزير على استكمال الإجراءات والتحضيرات اللازمة المتعلّقة بالاستعداد الجيّد لعيد الإضحى المبارك من حيث متوفّرات الأضاحي وتحديد كلفة الإنتاج مع مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن، موصيا بالتّنسيق مع السّلط الجهويّة للإعداد المبكر لبعث نقاط بيع الأضاحي بالميزان في مختلف الجهات.

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