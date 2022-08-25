جلسة عمل حول محاور أشغال المنتدى الإفريقي الياباني في إطار ندوة «تيكاد 8″

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في عدد من الاتفاقيات والمحاور التي سيتم التطرق إليها خلال المنتدى الاقتصادي الإفريقي الياباني وذلك في إطار القمة الثامنة لندوة طوكيو الدولية حول التنمية في افريقيا « TICAD 8″ التي ستنعقد يومي 27 و28 أوت الجاري.

وشددت رئيسة الحكومة بالمناسبة على أهمية انعقاد هذا المنتدى بما سيتضمـّنه من لقاءات متعددة بين الفاعلين الاقتصاديين في إطار الشراكة بين مختلف الأطراف الاقتصادية والمالية والاستثمارية العمومية والخاصة.

كما نوهت رئيسة الحكومة بأهمية المحاور المطروحة خلال المنتدى الاقتصادي الإفريقي الياباني وخاصة المتعلقة منها بدعم الاقتصاديات الافريقية على مستوى التجديد التقني والتكنولوجي والاقتصاد الأخضر وغيرها من المجالات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

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