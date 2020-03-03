جلسة عمل لمديري ورؤساء اللجان الطبية بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية

انعقدت جلسة عمل اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020، بإشراف وزير الصحة عيد اللطيف المكي وبحضور المديرين العامين ورؤساء اللجان الطبية بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية.

وتمحورت الجلسة بالخصوص حول تدارس السبل الكفيلة بضمان حسن سير المرفق العمومي للصحة مع الإيفاء بتعهّداته تجاه المتعاملين معه بما يمكن من تأمين أرقى مستوى للخدمات الصحية للمواطن.

كما أكد الوزير بالمناسبة على ضرورة تحسين قدرات المستشفيات العمومية لمجابهة كل الطوارئ من خلال توفير كل الموارد المتاحة وإحكام التصرف فيها.

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