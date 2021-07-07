جلسة عمل مشتركة بين وزيري الصحة التونسي والليبي بمعبر رأس جدير

انعقدت جلسة عمل مشتركة اليوم الأربعاء، 07 جويلية 2021 بمعبر رأس جدير الحدودي بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي ونظيره الليبي علي الزناتي، وقد تمحورت بالخصوص حول مزيد تنسيق الجهود المشتركة بين البلدين في مجابهة جائحة كوفيد-19 وبحث السبل الكفيلة بإحكام تنفيذ الإجراءات والبروتكولات الصحية المتفق عليها بين الجانبين ضمانا لسلامة مواطني البلدين.
واتفق الجانبان بالمناسبة على عقد إجتماع عن بعد يوم غد الخميس بين خبراء المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بتونس ونظيره الليبي لتبادل المعلومات وتقييم تطور الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 مع اقتراح الإجراءات الواجب إتخاذها لتطويق إنتشار الوباء حماية للمواطنين التونسيين والليبيين من العدوى وخاصة منهم المسافرين العابرين لحدود البلدين على مستوى معبر راس جدير بالخصوص.
كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع افتراضي يوم الاثنين المقبل لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في إطار مزيد تطوير التعاون في المجال الصحي بين تونس وليبيا.
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