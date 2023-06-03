جلسة عمل وزارية حول برنامج المخزون التعديلي للبطاطا

التأمت مساء أمس الجمعة، جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة خصّصت للنظر في ملف برنامج المخزون التعديلي لمادة بطاطا الاستهلاك بعنوان الموسم الفصلي 2023، بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.

واستعرضت الجلسة جملة من المعطيات المتعلقة بحجم المخزون التعديلي من مادة بطاطا الاستهلاك بالتعاون بين مختلف الأطراف المتدخلة لتغطية الاستهلاك الوطني خلال الفترة المقبلة، بالتركيز على خصوصيات الموسم الحالي من حيث حجم كميات الإنتاج المحلي والتوريد، إضافة الى البرامج والأهداف المتعلقة بحماية المنتجين من تدهور الأسعار وتشجيعهم على الإقبال على زراعة مادة البطاطا الفصلية والعناية بها وتأمين توازن هذه المنظومة، من جهة، وبما يضمن المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك، من جهة أخرى.

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