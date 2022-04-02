جلسة عمل وزارية حول ديوان الأراضي الدولية



أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم السبت، بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية خصصت لدراسة ملف ديوان الأراضي الدولية.

وتم خلال هذه الجلسة النظر في خطة للنهوض بالديوان وتيسير دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي خصوصا فيما يتعلق بالحبوب والأعلاف ومساعدته على توفير التمويلات للغرض وضمان توازناته المالية والترفيع في رقم معاملاته وفي تمويل برنامجه الاستثماري، وفي تعهد واسترجاع شركات الاحياء التي سقط حق استغلالها في تسوغ ضيعات دولية.

كما تم خلال هذه الجلسة اقرار مزيد دراسة الملف الى حين تقديم ديوان الأراضي الفلاحية لخطة عمل دقيقة وعملية تمكن من تطوير أداء الديوان على المدى القصير والاستراتيجي، ليتم عرضها في جلسة عمل وزارية قادمة.

كلمات البحث :جلسة وزارية;ديوان الأراضي الدولية