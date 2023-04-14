جلسة عمل وزارية حول ملف الهجرة

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الجمعة 14 أفريل 2023، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصصت لمواصلة النظر في ملف الهجرة وذلك بحضور الهلال الأحمر التونسي والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وقد تناول المجلس جملة من العروض حول حيثيات الأحداث التي شهدها محيط مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوم 12 أفريل 2023، وآخر الاحصائيات بخصوص تواصل توافد المهاجرين غير الشرعيين على التراب التونسي، بالإضافة إلى أبرز نتائج المسح الوطني حول الهجرة الدولية الذي أعده المرصد الوطني للهجرة، وتقديم تجربة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص في مجال مرافقة ضحايا الإتجار بالأشخاص نحو الإدماج أو إعادة الإدماج.

في سياق آخر، تابع المجلس مدى تقدم تنفيذ مشروع إرساء التأشيرة الإلكترونية وتنقيح النصوص القانونية المتصلة.

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