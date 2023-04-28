جلسة عمل وزارية حول ملف الهجرة

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الجمعة 28 أفريل 2023، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصّصت لمواصلة النظر في ملف الهجرة وذلك بحضور منظمة الهلال الأحمر التونسي والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وقد استعرض المجلس آخر المستجدات بخصوص تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية من إفريقيا جنوب الصحراء نحو بلادنا.

كما تناول المجلس الوضع على سواحل ولاية صفاقس لا سيما بعد انتشال عدد من الجثث لمهاجرين إثر غرق مراكبهم عرض البحر.

وفي هذا السياق، استعرض المجلس مجهودات مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والصحية في التعامل مع الوضع بولاية صفاقس، مثمنًا في ذات الشأن دور منظمة الهلال الأحمر التونسي في تعزيز مجهودات الدولة في التعاطي مع مسألة الهجرة غير الشرعية.

كما تابع المجلس أشغال إعداد برنامج وطني للتعاطي مع ظاهرة الهجرة وذلك وفق مقاربة شاملة وضمن أطر محددة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والانسانية والأمنية لهذه الظاهرة.

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