جلسة عمل وزارية حول هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

أشرفت الكاتبة العامة للحكومة سارة رجب اليوم الثلاثاء 19 أفريل 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وتم خلال هذه الجلسة التطرق إلى أبرز مهام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائيةالتي تتمثل في:

- تعزيز المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية المستهلك وإعادة هيكلة المؤسسات المكلفة بمراقبة السوق (surveillance du marché) قصد مواءمتها مع ما هو معمول به على الصعيد الدولي.

- ضمان أعلى مستوى من السلامة الصحية للأغذية على امتداد السلسلة الغذائية.

- النهوض بجودة المنتجات ودعم تنافسيتها وانسيابها في الأسواق العالمية.

- تعزيز ثقة المستهلك والأسواق الخارجية في نظام مراقبة السوق.

كما تناقش الحاضرون حول الإجراءات المستوجبة لاستكمال تركيز الهيئة ومباشرة مهامها.

وخلصت الجلسة إلى تقديم جملة من المقترحات العملية من أجل استكمال تركيز الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وضمان تأمين مهامها على النحو المطلوب.

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