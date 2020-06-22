جلسة عمل وزارية لتدارس الوضع بتطاوين على ضوء الأحداث المستجدة

ٕنعقدت مساء اليوم الإثنين 22 جوان 2020، بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل وزارية تحت اشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وبحضور كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير

الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد ووزير الشؤون الإجتماعية ووزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير التربية ،بالإضافة إلى عدد من الممثلين عن وزارة التنمية، وذلك لتدارس الوضع بولاية تطاوين على ضوء الأحداث المستجدة.

وتداول الحاضرون في مشاكل التنمية بالجهة والمشاريع المعطلة وسبل التسريع في إنجازها وتعبئة كل الطاقات قصد النهوض بالجهة وتثمين قدراتها.

وأكد الحاضرون أنه بقدر تفهمهم لمشروعية المطالب الاجتماعية والتنموية لاهالي جهة تطاوين وغيرها من الجهات، بقدر تأكيدهم على ضرورة ان تكون اشكال المطالبة بهذه الاستحقاقات في كنف احترام القانون وعدم الإعتداء على المؤسسات والمرافق العمومية.

وعرض الوزراء الحاضرون ما تم القيام به من إتصالات أفضت في أجل قياسي إلى تجاوز بعض التعقيدات التي حالت دون إنجاز مشروعين كبيرين بالجهة.

وتقرر تبعا لذلك عقد إجتماع تحضيري يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري بمقر وزارة الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي للإعداد لجلسة عمل وزارية ستعقد يوم الجمعة 26 جوان وذلك للنظر في المطالب التنموية والاجتماعية بالجهة.

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