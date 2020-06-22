جلسة عمل وزارية لتدارس الوضع بتطاوين على ضوء الأحداث المستجدة

ٕنعقدت مساء اليوم الإثنين 22 جوان 2020، بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل وزارية تحت اشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وبحضور كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير
الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد ووزير الشؤون الإجتماعية ووزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير التربية ،بالإضافة إلى عدد من الممثلين عن وزارة التنمية، وذلك لتدارس الوضع بولاية تطاوين على ضوء الأحداث المستجدة.
وتداول الحاضرون في مشاكل التنمية بالجهة والمشاريع المعطلة وسبل التسريع في إنجازها وتعبئة كل الطاقات قصد النهوض بالجهة وتثمين قدراتها.
وأكد الحاضرون أنه بقدر تفهمهم لمشروعية المطالب الاجتماعية والتنموية لاهالي جهة تطاوين وغيرها من الجهات، بقدر تأكيدهم على ضرورة ان تكون اشكال المطالبة بهذه الاستحقاقات في كنف احترام القانون وعدم الإعتداء على المؤسسات والمرافق العمومية.
وعرض الوزراء الحاضرون ما تم القيام به من إتصالات أفضت في أجل قياسي إلى تجاوز بعض التعقيدات التي حالت دون إنجاز مشروعين كبيرين بالجهة.
وتقرر تبعا لذلك عقد إجتماع تحضيري يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري بمقر وزارة الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي للإعداد لجلسة عمل وزارية ستعقد يوم الجمعة 26 جوان وذلك للنظر في المطالب التنموية والاجتماعية بالجهة.
كلمات البحث :أحداث;تطاوين;جلسة عمل وزارية
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