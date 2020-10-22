جلسة للحوار مع الحكومة بالبرلمان يوم الاثنين 26 أكتوبر 2020

أشرف رئيس مجلس نواب الشعب راشد خريجي الغنوشي بعد ظهر اليوم الخميس22 أكتوبر 2020، على الاجتماع الأول لمكتب المجلس في تركيبته الجديدة بالنسبة الى الدورة الثانية من المدة النيابية الثانية.

وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى على أنّ العمل سيكون تشاركيا وتوافقيا بحرص من الجميع، مُعربا عن الأمل في أن يكون المجلس في مستوى تطلعات الشعب وانتظاراته وأن ينجح هذا المكتب في تحسين صورة المؤسّسة البرلمانية، مثنيا على الدور الذي لعبه أعضاء المكتب السابق.

وتداول المكتب في الوضع العام بالبلاد في ظل تفاقم الجائحة الوبائيّة وما تشهدهُ بعض الجهات من توتّرٍ، وتواصُلاً مع مصادقة الجلسة العامة ليوم 20 أكتوبر 2020 على إضافة نقطة لجدول أعمالها، أقرّ المكتب عقد جلسة عامّة للحوار مع الحكومة يوم الاثنين 26 أكتوبر 2020 بحضور وزراء الفلاحة والتجارة والمالية والسياحة (حصّة صباحيّة) ووزراء الداخليّة والعدل والشباب والرياضة والإدماج المهني والشؤون الخارجيّة والتونسيّين بالخارج والشؤون المحلية والصحة والشؤون الاجتماعيّة (حصّة مسائيّة).

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