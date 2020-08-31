جلسة منح الثقة للحكومة أحد محاور لقاء سعيّد بالمشيشي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الإثنين 31 أوت 2020، بقصر قرطاج هشام المشيشي المكلف بتكوين الحكومة الجديدة.

وتناول اللقاء الوضع الأمني والسياسي العام بالبلاد والرهانات المطروحة على جميع المستويات خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية في هذا الظرف الحساس الذي تمر به تونس.

كما تم التطرق إلى الجلسة التي سيعقدها مجلس نواب الشعب يوم غد الثلاثاء والتي ستخصص للتصويت على منح الثقة للحكومة. وتم التأكيد بالخصوص على أهمية الفترة الحالية وضرورة تخطي كل العقبات من أجل الإسراع بالاستجابة لانتظارات الشعب التونسي.

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