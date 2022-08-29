جلسة وفدي الحكومة والاتحاد: تسجيل تقدم واضح في علاقة بالمنشور عدد 20

أعلنت جريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين، أن جلسة انعقدت صباح اليوم بين وفد من الاتحاد ووفد من الحكومة وتطرقت للملف الاجتماعي المضمن في برقية إضراب 16 جوان 2022 واستمرت من الساعة التاسعة إلى الثالثة وتطرقت إلى أغلب النقاط.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد سجّل الطرف النقابي تقدما واضحا في علاقة بالمنشور عدد 20 ولكن بقيت نقاط خلاف تم الاتفاق على عقد جلسة ثانية يوم الأربعاء من الشهر الجاري لاستكمال بقية النقاط وخاصة منها الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية ومخطط تنفيذ اتفاق 6 فيفري 2021.

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