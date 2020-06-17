جليلة بن خليل: إمكانية الغش في تحاليل كورونا للوافدين

قالت جليلة بن خليل رئيسة قسم الإنعاش بمستشفى عبد الرحمان مامي في تصريح لموزاييك أف أم اليوم الأربعاء، إن هناك إمكانية للغش في نتائج تحاليل كوفيد-19 بالنسبة للوافدين من الخارج، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث يمكن أن تحدث.

وشددت بن خليل على ضرورة مواصلة التوقي من فيروس كورونا والالتزام بإجراءات الوقاية تخوّفا من موجة ثانية، مشيرة إلى أن الخطر ما يزال قائما طالما الفيروس ما يزال منتشرا في العالم، وأنّ تونس لا تستطيع العيش في عزلة وتواصل غلق حدودها.

وأعلنت المتحدثة بأنه سيتم في سبتمبر إجراء تقصي شامل في كامل ولايات الجمهورية، لمعرفة إنّ كان التونسي قد إكتسب مناعة ضدّ فيروس كورونا أو لا.

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