جليلة بن خليل: لا بُد من العودة إلى الإجراءات الوقائية

أكدت جليلة بن خليل الناطقة باسم اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا في تصريح لراديو إي أف أم اليوم الاثنين، أن الوضع الوبائي في علاقة بفيروس كورونا مستقر حاليا، مضيفة أن الموجة الجديدة كانت متوقعة مع نهاية 2022 وبداية العام الحالي.

وأشارت المتحدثة إلى أن أرقام وزارة الصحة تدل على ذلك حيث وصلت النسبة إلى 6.4 بالمائة أو 6.2 مقارنة بـ 5 بالمائة في نوفمبر المنقضي.

وشددت بن خليل على أنه رغم أن الحالات الخطيرة ليست كثيرة فإنه لا بد من العودة إلى الإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار الفيروس، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحديد زمن ذروة انتشار المرض باعتبار أن ذلك مرتبط بعديد الأشياء مثل سلوك التونسي.

كما طمأنت المتحدثة باسم اللجنة بأن الموجة الجديدة من أوميكرون المنتشرة حاليا في الصين لم تعط حالات خطيرة رغم سرعة انتشارها.

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