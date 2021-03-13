جليلة بن خليل وسمير عبد المومن ومحرزية الهمامي أوّل الملحقين ضد كورونا

إنطلقت صباح اليوم السبت 13 مارس 2021، الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 بكامل تراب الجمهورية موزعة على 25 مركز تلقيح جهوي معدّ للغرض. واستُهلَّت الحملة بتقديم جرعات من لقاح سبوتنيك الروسي (Sputnik 5) لثلة من مهنيي الصحة ذوي العلاقة المباشرة بالمسار الصحي والإستشفائي للمصابين بفيروس كورونا المستجدّ والمسجّلين بالمنصة الإلكترونية (Evax).

وقد تلقّى أولى الجرعات كلّ من الأستاذة جليلة بن خليل رئيسة قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي للأمراض الصدرية عبد الرحمان مامي بأريانة الذي استقبل أولى الحالات المصابة بكوفيد-19 بتونس الكبرى والدكتور سمير عبد المؤمن مساعد طبيب رئيس بمركز الإسعاف الطبي بتونس (SAMU 01) والاطار شبه الطبي محرزية الهمامي الممرضة بالمجمع الصحي لتونس الشمالية.

وتواصلت عمليات التطعيم كامل الفترة الصباحية بتقديم اللقاح للطواقم الطبية المجندة لتأمين عملية تلقيح المواطنين خلال المرحلة القادمة. كما ستتم دعوة مهنيي الصحة تباعا لتلقي التلقيح حسب معايير الأولوية.

ودعت وزارة الصحة سائر التونسيين والتونسيات إلى مواصلة التسجيل للتمتع بالتلقيح مجانا وحسب الأولوية.

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