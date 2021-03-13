جليلة بن خليل وسمير عبد المومن ومحرزية الهمامي أوّل الملحقين ضد كورونا

إنطلقت صباح اليوم السبت 13 مارس 2021، الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 بكامل تراب الجمهورية موزعة على 25 مركز تلقيح جهوي معدّ للغرض. واستُهلَّت الحملة بتقديم جرعات من لقاح سبوتنيك الروسي (Sputnik 5) لثلة من مهنيي الصحة ذوي العلاقة المباشرة بالمسار الصحي والإستشفائي للمصابين بفيروس كورونا المستجدّ والمسجّلين بالمنصة الإلكترونية (Evax).
وقد تلقّى أولى الجرعات كلّ من الأستاذة جليلة بن خليل رئيسة قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي للأمراض الصدرية عبد الرحمان مامي بأريانة الذي استقبل أولى الحالات المصابة بكوفيد-19 بتونس الكبرى والدكتور سمير عبد المؤمن مساعد طبيب رئيس بمركز الإسعاف الطبي بتونس (SAMU 01) والاطار شبه الطبي محرزية الهمامي الممرضة بالمجمع الصحي لتونس الشمالية.
وتواصلت عمليات التطعيم كامل الفترة الصباحية بتقديم اللقاح للطواقم الطبية المجندة لتأمين عملية تلقيح المواطنين خلال المرحلة القادمة. كما ستتم دعوة مهنيي الصحة تباعا لتلقي التلقيح حسب معايير الأولوية.
ودعت وزارة الصحة سائر التونسيين والتونسيات إلى مواصلة التسجيل للتمتع بالتلقيح مجانا وحسب الأولوية.
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