جمعية الأطباء التونسيين تدعو الى حوار وطني حول قطاع الصحة للحدّ من نزيف هجرة الأطباء

أعلن الناطق الرسمي باسم جمعية الأطباء التونسيين حول العالم قيصر ساسي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 2 ماي 2023، بأن الجمعية تعتزم مراسلة عمادة الاطباء في تونس بخصوص المطالبة بإرساء حوار وطني حول 03 محاور أساسية بقطاع الصحة للخروج بجملة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تحفز الأطباء بالخارج على العودة وتقطع مع مظاهر العنف وتدهور ظروف العمل بالمستشفيات العمومية.

وأوضح قيصر ساسي، أن دعوة العمادة الى ارساء حوار وطني تأتي على خلفية كونها الجهة المهنية المخوّل لها ذلك وتمثيل الأطباء وطرح مطالبهم، لافتا الى أنه في حال تعذّر ذلك على العمادة فان الجمعية ستتولى ارساء الحوار الوطني.

وبيّن أن الحوار الوطني المراد اطلاقه يعتمد على 3 محاور أساسية وهي ضرورة اعتماد مقاييس تطبيقية للعمل في المستشفيات العمومية والقضاء على ظاهرة العنف في المستشفيات التي « استفحلت حسب تقديره ولم تشهد تقلصا في نسقها »، لافتا الى ان الجمعية تولت منذ سنتين تقييم ظاهرة العنف بالمستشفيات وتعرّض الاطار الطبي للعنف حيث تبيّن تعرض 200 طبيبة تونسية للعنف الجسدي على الأقل مرة واحدة في المستشفيات التونسية.

وأضاف أن الحوار الوطني يجب أن يتطرق أيضا الى تحسين تأجير الاطباء، و مسألة السماح بجواز ممارسة الأطباء التونسيين بالخارج المرسّمين بعمادات أخرى، الطب في تونس والسماح بالتسجيل المزدوج لدى عمادة الاطباء.

وأشار الى أن التشريع التونسي يحجّر على الأطباء التونسيين العاملين بالخارج والمسجّلين بعمادات طب أخرى بالخارج الجمع في ممارسة الطب بين تونس والخارج، مؤكدا أن الاطباء التونسيين بالخارج اكتسبوا مهارات تقنية هامة في استخدام التجهيزات والمعدات الحديثة ويمكن الاستفادة من خدماتهم والسماح لهم بمعاضدة مجهودات الاطباء التونسيين العاملين داخل البلاد خاصة في المناطق الداخلية والتي تشكو من ضعف تغطية طب الاختصاص بها.

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