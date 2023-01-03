جمعية القضاة: تتبع الهمامي قضائيا الغرض منه التستر على خروقات في ملفات القضاة المعفيين

استنكرت جمعية القضاة التونسيين، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إحالة المحامي العياشي الهمامي بصفته منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين (57 قاضيا)، طبق مقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 ، معتبرة أن الغرض من هذا التتبع هو « التستر على الخروقات الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين، وترهيب كل من يكشف جانبا من الحقائق عنها للرأي العام ».

وانتقدت الجمعية، ما اعتبرته « خضوع بعض القضاة لتعليمات وزارة العدل بمتابعة النشطاء الحقوقيين، بغاية إسكات أصواتهم الحرة والتغطية على المظلمة الكبرى التي طالت القضاة المعفيين »، مجددة الدعوة الى عموم القضاة « إلى مزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم وممارسة مسؤولياتهم القضائية بكامل النزاهة دون الخضوع لأية ضغوطات ».

يذكر أنه تمت إحالة المحامي العيش الهمامي، على التحقيق يوم 30 ديسمبر الماضي، اثر حديثه قبل يوم واحد في احدى الاذاعات الخاصة عن بعض تفاصيل « الخروقات » الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين.

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