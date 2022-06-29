جمعية القضاة توجّه محضر تنبيه للتفقدية العامة بوزارة العدل

أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بلاغ نشره اليوم الأربعاء، أنه تم يوم أمس توجيه محضر تنبيه ( بواسطة عدل تنفيذ) للتفقدية العامة بوزارة العدل لسؤالها حول سبب استدعاء رئيس الجمعية للمرة الثانية وموضوع الملف الجديد المسجل لديها ومؤيداته ومطالبتها بتمكينه من نسخة من ذلك الملف في أجل 48 ساعة مع تحميلها المسؤولية الكاملة عن هضم حقوق الدفاع .

كما أعلن المكتب أيضا أنه وبناء على حضور رئيس الجمعية بالتفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 17 جوان 2022 اثر الاستدعاء الأول الموجه إليه مساء يوم 16 جوان 2022 فيما اتضح أنه استجواب بخصوص نشاطه النقابي وصفته التمثيلية وتمسّكه مبدئيا وإجرائيا عند سماعه بتمكينه من جميع وثائق الملف للجواب عنها كتابة طبق ما يخوله له القانون وعدم تلقيه إلى حد الآن لأي جواب من التفقدية العامة فقد تم التوجه إليها بمحضر تنبيه بتسليم وثائق بواسطة عدل تنفيذ لمطالبتها بتمكين رئيس الجمعية من نسخة من الشكاية ومن كل المؤيدات الموجودة بالملف في ظرف 24 ساعة لغاية الرد عليها كتابة في نطاق حق الدفاع المكفول له بالقانون مع التنبيه عليها بأن عدم استجابتها لذلك الطلب يعتبر رفضا قطعيا وهضما لحقوق الدفاع وتحميلها كامل المسؤولية القانونية المنجرة عن ذلك ، وفق نص البلاغ.

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