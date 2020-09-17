جمعية القضاة: نقلة زوجة رئيس الجمهورية غير قانونية ترتقي لحد التشفي

اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي اليوم الخميس، أن »نقلة نحو 5 قاضيات من بينهنّ القاضية زوجة رئيس الجمهورية إشراف شبيل لمصلحة العمل لمسافة 180 كلم للمرة الثانية يعتبر غير معقول وغير قانوني وغير دستوري ويرتقي إلى حد التشفي » .

وبين الحمايدي أنه كان قد تم سابقا نقلتها إلى العمل بالكاف لتنقل تعسفيا هذه المرة إلى صفاقس.

ودعا رئيس جمعية القضاة المجلس الأعلى للقضاء لتوضيح معايير النقل لمصلحة العمل وتبريرها.

وأشار المتحدث إلى وجود « ممارسات خطيرة لعضو مجلس القضاء العدلي وهو الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ويمارس ضغوطات على القضاة ويستعمل الحيل الإجرائية ويساعد على التفصيل من المسؤولية الجزائية.

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