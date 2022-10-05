جمعية المهرجان الدولي للمولد النبوي تعتذر بسبب «مشاهد غير لائقة»

تقدّمت جمعية المهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف في بلاغ لها مساء الثلاثاء، بالاعتذارات للجمهور عن انقطاع العرض لأسباب تقنية فنية بحتة خارجة عن نطاق الجمعية، معتذرة عن محتوى العرض في بدايته لوجود بعض المشاهد غبر اللائقة و التي سبق ان نبهت أصحاب العروض بتفادي هذا النوع منها.

وأشارت الجمعية إلى أنها طلبت من صاحب العرض ايقاف هذا النوع من الرقص حالا و قد تم ذلك في الابان .

ووعدت الجمعية الجماهير بالمحافظة على طبيعة المهرجان الدينية بالأساس في باقي العروض مستقبلا.

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