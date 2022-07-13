جمعية عتيد تُطالب هيئة الانتخابات بكشف ما شاب السجل الانتخابي من انتهاكات

طالبت جمعية عتيد في بيان لها اليوم الأربعاء، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالشفافية الكاملة حول عملية تسجيل الناخبين وكشف ما شاب السجل الانتخابي من انتهاكات.

وطالبت عتيد بفتح تحقيق في مضمون بلاغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص التفطن لتغيير مراكز الاقتراع لمسجلين دون علمهم و نشر نتائجه، فضلا عن نشر و توضيح الخصائص الفنيّة لمنظومة التسجيل الآلي و ضمانات السلامة المعتمدة و مدى نجاعتها و الكشف عن مواطن الخلل و الثغرات التي مكنت من تغيير مراكز الاقتراع لمسجلين دون علمهم.

ودعت الهيئة إلى نشر نتائج التدقيق في السجل الإنتخابي و توضيح الطريقة و الآليات المعتمدة في هذا التدقيق ونشر إحصائيات التسجيل و التحيين و توضيح الطريقة المعتمدة للتسجيل الآلي في ما يخص توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع.

واعتبر الجمعية أن مصداقية و سلامة و نزاهة السجل الإنتخابي من أهم المعايير التي يجب احترامها و الحرص الشديد عليها .

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