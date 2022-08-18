جندوبة: السيطرة بنسبة 70 % على أغلب الحرائق

أعلن المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة العميد عادل العبيدي اليوم الخميس، السيطرة بنسبة 70 في المائة على أغلب الحرائق التي نشبت منذ يوم أمس في عدة معتمديات من ولاية جندوبة .

وكشف المتحدث بأن النيران اتت على قرابة 35 هكتارا من الغطاء النباتي في الفايجة و اكثر من 70 هكتارا في معتمدية عين دراهم.

وكانت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية جندوبة قد أعلنت مساء الأربعاء، أن فرق الحماية المدنية والجيش الوطني والغابات والهلال الأحمر والمجتمع المدني تبذل مجهودات مضاعفة من أجل إخماد النيران نهائيا.

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