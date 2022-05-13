جندوبة: السيطرة على حريق اندلع بجبل الزيتون من معتمدية بوسالم

اخر تحديث : 13/05/2022

حريق
نجح أعوان الحماية المدنية بجندوبة وسليانة وغار الدماء وأعوان الغابات ظهر اليوم الجمعة، في السيطرة على حريق اندلع في الغابة الشعراء من جبل الزيتون على الحدود بين معتمديتي بوسالم والكريب من ولاية سليانة .
وكشف العميد عادل العبيدي المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة أن الحريق أتى على 2 هكتارات من الغابة الشعراء وأُخمد بعد أكثر من 4 ساعات بعد تدخل 7 شاحنات اطفاء للحماية المدنية و3 شاحنات إطفاء تابعة للغابات.


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