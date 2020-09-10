جندوبة: العثور على جثة الطفلة ياقين الرجايبي التي جرفتها السيول

تمّ عشية اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020، العثور على جثة الطفلة ياقين الرجايبي البالغة من العمر 4 سنوات والتي جرفتها السيول منذ 3 أيام بمنطقة المراغمة من معتمدية وادي مليز حين كانت تلعب مع شقيقها.
وقد تم العثور على الجثة بوادي الظلام من منطقة ولجة السدرة على بعد 7 كلم من المنطقة التي تقطن بها ، وفق تصريح الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة.
وقد تمت معاينة الجثة بحضور ممثل النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة ورفعها و نقلها نحو المستشفى الجهوي بجندوبة لعرضها على الطبيب الشرعي .
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