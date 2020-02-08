جندوبة: القبض على تكفيري محكوم بالسجن لـ40 سنة

تمكنت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بجندوبة يوم أمس السبت 07 فيفري 2020، من القبض بمنطقة بوعران على عنصر تكفيري (27 سنة، أصيل الجهة) مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل « الانتماء الى تنظيم إرهابي » وصادر في شأنه حكما بالسجن لمدة 40 سنة.

وأذنت النيابة العمومية بمراجعتها بإحالته على فرقة الأبحاث و التفتيش بجندوبة والاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

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