جندوبة: تجدّد اشتعال النيران بجبل البياضة من معتمدية طبرقة

أكد رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي جندوبة، سمير كوكة، اليوم الجمعة 19 اوت 2022، في ختام ترأسه لاجتماع استثنائي للجنة بمقر الولاية أن النيران اندلعت مجدّدا في جبل البياضة بمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة بعد سيطرة شبه كاملة على الحريق الذي اندلع الأربعاء المنقضي بذات الجبل وعدد من المناطق المجاورة له.

وأبرز عدد من أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، أن الوضع خطير ويستوجب اليقظة الدائمة، باعتبار أن أغلب الحرائق المندلعة هي حرائق مفتعلة، ولم تتوصل الأجهزة المختصّة الى التعرف على مرتكبيها وإحالتهم على القضاء، مستندين في ذلك الى ان المشترك الأبرز لاندلاع الحرائق هو الساعات المتأخرة من الليل، فضلا عن اندلاعها في مناطق غير آهلة بالسكان، وغالبا ما تكون في قمم الجبال المحترقة.

واعتبر ممثلو بعض الهياكل الإدارية المشاركة في اجتماع اللجنة ان عدم التوازن بين عدد الحرائق والامكانيات المتوفرة لمجابهتها والتوقي من مخاطرها يشكّل احدى اهم الصعوبات التي حالت دون التقليل من مخاطر الحرائق وسرعة التدخل وضمان نتائج ناجعة.

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