جندوبة: تعليق الدروس في عين دراهم

أعلن والي جندوبة ورئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث عن تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم والمرتفعات تشهد تساقطا للثلوج ببقية المعتمديات، بداية من اليوم الخميس 19 جانفي 2023، والى غاية اشعار اخر، وذلك على إثر التقلبات المناخية التي تشهدها ولاية جندوبة.

وأرجع المدير الجهوي للحماية المدنية العميد عادل العبيدي قرار اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة، قرار تعليق الدروس بكامل جهة عين دراهم بمختلف المؤسسات التربوية، لضمان لسلامة التلاميذ والإطار التربوي نتيجة نزول كميات هامة من الثلوج وصعوبة التنقل بسبب تراكمها.

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