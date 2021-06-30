جندوبة: حجر صحي شامل في أربع معتمديات

أعلنت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بجندوبة اليوم الأربعاء، عن قرارها فرض الحجر الصحي الشامل بكل من معتمديات جندوبة الشمالية والجنوبية وبوسالم ووادي مليز لمدة 15 يوما بداية من يوم الخميس 1جويلية2021 وذلك بعد التطور في الوضع الوبائي .

كما قررت اللجنة أيضا مواصلة إقرار الحجر الصحي الموجه بمعتمدية عين دراهم لمدة 10 أيام انطلقت يوم الاثنين 28 جوان 2021 ومنع الجولان بولاية جندوبة بداية من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا .

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