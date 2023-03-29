جندوبة: حجز سماعات تُستعمل في الغش خلال امتحانات الباكالوريا

توفرت معلومات لدى الإدارة الفرعية للاستعلام حول تحوز شخص أصيل منطقة جندوبة على مجموعة من السماعات صغيرة الحجم المستعملة في الغش خلال امتحانات البكالوريا.

وقد تمكن فريق مشترك بين الوحدة المذكورة وفرقة الأبحاث والتفتيش بجندوبة وبعد الحصول على الأذون القضائية اللازمة من إلقاء القبض على المعني بالأمر، وحجز 25 سماعة » kite Bluetooth » و116 بطارية صغيرة الحجم ومبلغ مالي قدره 3200 دينار متأتٍ من بيع هذه الأجهزة .

وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه، وفق ما أفادت به الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها.

وأكدت الإدارة العامة حرصها على التصدي لظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية، وأنها تعمل على الإطاحة بالعناصر التي تتاجر بهذه الأجهزة.

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