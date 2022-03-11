جندوبة: حجز 230 طنا من الحديد لدى تاجر جملة



حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة، مساء أمس الخميس، بعد مداهمات مدعمة بفرق امنية مختصة، كميات هامة من الحديد والبطاطا والمواد الغذائية كانت مودعة بمخازن، بعضها عشوائي.

ناهزت كمية الحديد التي حجزت لدى أحد تجار الجملة بمدينة جندوبة 230 طنا، وتمثلت المواد الغذائية المحجوزة في عجين الطماطم والهريسة والسميد والزيت النباتي والمياه المعدنية والمشروبات الغازية وكميات من الحليب والعصائر والفواكه الجافة والسكر والسجائر والاجبان والخضروات ومواد العجين،

وبين المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات نوفل العلوي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أن كمية الحديد التي حجزت لدى أحد تجار الجملة بمدينة جندوبة ناهزت 230 طنا، وتمثلت المواد الغذائية المحجوزة في عجين الطماطم والهريسة والسميد والزيت النباتي والمياه المعدنية والمشروبات الغازية وكميات من الحليب والعصائر والفواكه الجافة والسكر والسجائر والاجبان والخضروات ومواد العجين.

كما تم، وفق المصدر ذاته، حجز كميات من الأدوية الخطيرة الخاصة بالمواد الفلاحية، كانت مخزنة بصفة عشوائية بمخازن تبريد البطاطا، بعد أن حجزت الفرق المعنية كمية تقدر بـ1800 طن من البطاطا.

وتشهد مختلف معتمديات الولاية منذ أسابيع حملات من المداهمات والحجوزات التي طالت في اغلبها مخازن عشوائية خزنت فيها كميات من المواد الغذائية بطريقة لم تحترم الشروط الصحية والبيئية والوقائية اللازمة لعمليات الخزن.

كلمات البحث :تاجر جملة;جندوبة;حديد