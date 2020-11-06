جندوبة: 30 إصابة بفيروس كورونا بدار المسنين

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة مساء الخميس، عن إصابة 30 شخصا بفيروس كورونا المستجد في فضاء دار المسنين بجندوبة، من بيهم 23 نزيلا و 7 أعوان.

وأكدت إدارة الصحة الجهوية أن حالة المصابين بخير وليست لهم أعراض المرض، مؤكدة أن إدارة المؤسسة اتخذت التدابير اللازمة لتامين صحة المقيمين بالمركز.

وجاء هذا على إثر اكتشاف حالة إصابة بفيروس كوفيد19 بدار المسنين بجندوبة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، ما استدعى القيام بإيوائها بالمستشفى الجهوي بجندوبة مع توجيه فريق طبي اليوم الموالي للتقصي السريع أين تم اكتشاف 04 حالات إيجابية كما تم رفع عينات لمجموع 60 منهم 36 نزيلا و 24 عونا ووردت النتائج بتسجيل 25 حالة إيجابية منهم 19 نزيلا و06 أعوان.

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