جندوبة: 507 إصابة و29 حالة وفاة بكورونا منذ بداية الوباء

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة اليوم الثلاثاء، أنه تم منذ بداية جائحة كورونا تسجيل 507 إصابة بفيروس كورونا المستجد، 484 حالة محلية و 23 حالة مستوردة، من بينها 252 ذكور و 255 اناث، و42 حالة إيجابية لدى اعوان الصحة.
وأشارت إدارة الصحة الجهوية إلى أن معدل العمر للحالات الإيجابية 40 سنة، فيما يتراوح عمر الحالات الإيجابية بين سنة و 92 سنة.
كما تم منذ بداية الوباء تسجيل 29 حالة وفاة لمصابي كوفيد-19.
وفيما يلي توزيع الحالات الإيجابية حسب المعتمديات بالجهة:
° جندوبة الشمالية: 229
°جندوبة الجنوبية: 131
°بوسالم: 63
° طبرقة: 41
° فرنانة: 13
°غارالدماء: 8
° واد مليز: 05
° عين دراهم: 17
كلمات البحث :إصابة;جندوبة;كورونا;وفاة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.