جنوح عربة لقطار نقل المسافرين الرّابط بين المهدية وسوسة



جدّ مساء اليوم الخميس 13 أوت 2020، على خطّ أحواز السّاحل حادث جنوح عربة لقطار نقل المسافرين الرّابط بين المهدية و سوسة باب الجديد و ذلك بين محطّتي البغدادي و البقالطة علما و أنّ الحادث لم يسفر عن وقوع أية خسائر.

وأكدت شركة السكك الحديدية في بلاغ لها، أن حركة سير القطارات ستتواصل في الأثناء بين سوسة باب الجديد و البقالطة فقط في انتظار استئنافها بشكل عادي.

كلمات البحث :المهدية;جنوح;سوسة;قطار