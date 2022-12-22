جنوح قطار البضائع المتجه من محطة بنزرت نحو محطة الجديدة

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، عن جنوح قطار البضائع المتجه من محطة بنزرت نحو محطة الجديدة يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 وذلك على مستوى بحيرة إشكل (بين محطتي تينجة وماطر) .

وأكدت الشركة أن ذلك ألحق أضرارا على مستوى السكة الحديدية وتسبب في توقف حركة القطارات على خط تونس/بنزرت في الاتجاهين وذلك إلى حين استكمال أشغال إصلاح السكة.

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