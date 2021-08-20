جوان 2021 أشدّ أشهر جوان حرارة على الإطلاق منذ 1950

اخر تحديث : 20/08/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

حرارة

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الجمعة، أن أغلب مناطق البلاد تأثّرت بالحرارة الشديدة وظهور الشهيلي خلال شهر جوان 2021 ، وشهد جنوب غرب البلاد حرارة مرتفعة واستثنائية .
كما كانت الحرارة المرتفعة أثناء الليل خاصة خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 30 جوان.
و يُعتبر شهر جوان لهذا العام هو الشهر الأشدّ حرارة على الإطلاق حيث فاق المعدّل العام للحرارة المعدّل المرجعي بفارق (2.98 +) درجة .
في ما يتعلق بهطول الأمطار، فقد سُجّل خلال شهر جوان نقص بنسبة 80 % تقريبًا.


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