جوان 2021 أشدّ أشهر جوان حرارة على الإطلاق منذ 1950

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الجمعة، أن أغلب مناطق البلاد تأثّرت بالحرارة الشديدة وظهور الشهيلي خلال شهر جوان 2021 ، وشهد جنوب غرب البلاد حرارة مرتفعة واستثنائية .

كما كانت الحرارة المرتفعة أثناء الليل خاصة خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 30 جوان.

و يُعتبر شهر جوان لهذا العام هو الشهر الأشدّ حرارة على الإطلاق حيث فاق المعدّل العام للحرارة المعدّل المرجعي بفارق (2.98 +) درجة .

في ما يتعلق بهطول الأمطار، فقد سُجّل خلال شهر جوان نقص بنسبة 80 % تقريبًا.

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