جولان المترو 2 سيكون على سكّة واحدة بداية من 3 جويلية الجاري

أعلنت شركة نقل تونس في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّ حركة جـولان الـمترو رقم 2 ستكون على سكّة واحدة بين محطّة التّرابط « 10 ديسمبر 1948″ ونهاية الخطّ، بداية من صباح يوم السبت 03 جويلية 2021 إلى غاية صباح يوم الاثنين 19 جويلية 2021.

كما ستكون حركة المرور بصفة استثنائيّة بداية من غد الجمعة 02 جويلية 2021 على الساعة الثالثة بعد الظهر إلى غاية يوم الأحد 18 جويلية 2021 على الساعة الثامنة مساء على النحو الآتي:

-بالنسبة للقادمين من وسط أريانة في اتجاه سكرة : بإمكانهم المرور عبر شارع الاستقلال والمرور عبر سكّة المترو من أمام الحماية المدنية ومن ثمّة الرجوع إلى شارع الطّيب المهيري.

-بالنسبة للقادمين من سكرة أو شارع محمد الهادي الكشو والقاصدين أريانة : بإمكانهم المرور عبر الممرّ الوقتي الذّي تمّ إحداثه للغرض وسط المحطّة النهائية لخطّ المترو رقم 2 .

ويأتي هذا التّحوير الوقتي لإنجاز الأشغال المزمع القيام بها على مستوى تقاطع سكّة المترو مع الطّريق بشارع الطّيب المهيري بأريانة وتحديدا نهاية الخطّ، إذ سيتم ّ غلق المفترق من الجهتين على مستوى حرمة السكّة الحديدية في حدود تقاطع السّكّة مع الطّريق، وفق المصدر ذاته.

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