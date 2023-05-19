جولان المترو 5 على سكة واحدة بين محوّلي مفتاح سعد الله والياسمين

أعلنت شركة نقل تونس في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن حركة الجولان على خط المترو رقم 5 ستكون على سكة واحدة (ذهابا وإيابا)، بين محوّلي مفتاح سعد الله والياسمين بداية من الغد السبت 20 ماي 2023 على الساعة الثامنة ليلا إلى غاية يوم الاثنين 22 ماي 2023 على الساعة الخامسة صباحا.
وأرجعت شركة نقل تونس ذلك لانجاز أشغال تجديد السكة المزمع القيام بها بين محطتي « الانطلاقة » و »الجامعة ».
كلمات البحث :الياسمين;جولان المترو;مفتاح سعد الله
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