جوي هود: أمريكا مُستعدّة لمواصلة دعم تونس لدى المؤسسات المالية

التقت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أمس الأربعاء، بمقر الوزارة، بـ « Joey Hood » سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

وكان اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى تطور التعاون الثنائي، والإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه في المرحلة القادمة، لاسيما على مستوى التعاون المالي والفني والدعم لدى المؤسسات الدولية والإقليمية المانحة.

وأشاد الجانبان بعراقة العلاقات بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، معربيّن عن مزيد تعزيزها في المرحلة القادمة، خاصة بالنظر إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين وما تتميز به من متانة وتنّوع.

واستعرضت الوزيرة، أهم التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها تونس نتيجة التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، مبرزة في السياق ذاته، أهم الاجراءات التي تم إقرارها وكذلك التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن من أجل دفع نسق النموّ وخلق مناخ ملائم للاستثمار الداخلي والأجنبي مع المحافظة على توازنات الماليّة العموميّة .

ومن جانبه، أعرب » Joey Hood » عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة ولا سيما لدى المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المانحة بما يساعد على تجاوز الصعوبات والتحديات القائمة بالإضافة الى مزيد تطوير التعاون الثنائي في عديد المجالات والقطاعات على غرار الصناعات التقليدية والإقتصاد الأخضر والطاقات البديلة والمتجددة.

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