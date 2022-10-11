جيش البحر: إنقاذ 194 مهاجرا غير شرعي

تمكنت وحدات عائمة تابعة لجيش البحر خلال نهاية الأسبوع الفارط، من إنقاذ 194 مهاجرا غير شرعي (118 تونسي و76 من جنسيات إفريقية مختلفة) تتراوح اعمارهم بين سنتين و49 سنة من بينهم 42 إمرأة و08 أطفال ، وذلك في 09 عمليات إنقاذ متفرقة شملت موقع جنوب شرق قليبية وشمال الكتف وجزيرة جالطة وشمال غرب جزيرة زمبرة وجنوب شرق الشابة وجنوب جزيرة جالطة وشرق وشمال غار الملح.

وقد تمّ تسليم جميع المهاجرين إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

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