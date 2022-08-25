جيش البحر: إنقاذ 50 مهاجرا غير شرعي

تمكنت وحدات عائمة تابعة لجيش البحر يوم أمس الأربعاء، في عمليّة أولى من إنقاذ 38 مهاجر غير شرعي تونسي كانوا على متن زورق معطب بالموقع شمال شرق قليبية على بعد 10 أميال. وصرحوا أن أعمارهم تتراوح بين 15 و54 سنة وأنهم أبحروا من سواحل قربة خلال الليلة الفاصلة بين 23 و24 أوت الجاري بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وقد تم التوجه بهم نحو مشارف ميناء الصيد البحري بقليبية أين تم تسليمهم إلى وحدة بحرية تابعة للحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

كما تمكّنت الوحدات البحريّة في عمليّة ثانية من إنقاذ 12 مهاجر غير شرعي (11 تونسي و01 مصري) إثر تلقّيها نداء من المصطبة الغازية “ميسكار” بعد أن صعدوا على متنها إثر تعطب مركبهم الذي كان يقلهم. وتبيّن أنّهم أبحروا من سواحل جرجيس خلال الليلة الفاصلة بين 23 و24 أوت الجاري بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

كما تم التوجه بهم نحو ميناء جرجيس أين تمّ تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

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