جيش البحر يحجز مركبي صيد مصريين

قامت خافرتان لأعالي البحار ومروحية عسكرية، فجر اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، في إطار مقاومة الصيد العشوائي من قبل مراكب الصيد الأجنبية عرض السواحل التونسية، بتحويل وجهة مركبي صيد بالجرّ مصريين وعلى متنهما 28 بحارا مصريا كانا بحالة صيد غير قانونية بمنطقة الصيد الخاصة التونسية شرق جزيرة قرقنة.

وقد تمكنت فرقة التدخل البحري من السيطرة على المركبين والتوجه بهما إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.

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