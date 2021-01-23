جيش البحر يمنع باخرة محملة بأبقار يشتبه أنها مريضة من دخول المياه الاقليمية التونسية

أعلنت وزارة الدفاع في بلاغ لها اليوم السبت، أنه على إثر ورود معلومات مفادها اتجاه الباخرة التجارية اللبنانية « كريم الله » وعلى متنها شحنة من الأبقار يشتبه في إصابتها بمرض اللسان الأزرق متجهة نحو الميناء التجاري ببنزرت، تولت الوحدات البحرية التابعة لجيش البحر ليلة الجمعة 22 جانفي 2021 وبعد التنسيق مع ديوان المواني التجارية والحرس البحري والديوانة ووزارة النقل واللوجيستيك، منع هذه الباخرة من الدخول إلى المياه الاقليمية التونسية وإجبارها على تغيير مسارها.

وأشار البلاغ إلى أن الباخرة بقيت بالمياه الدولية وهي حاليا تحت مراقبة محطات المراقبة الساحلية التابعة لجيش البحر.

وتحسبا لفرضية اتجاهها نحو المياه التونسية تم توجيه خافرة بحرية على عين المكان لمراقبتها عن قرب، حسب نص البلاغ.

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