جيش البحر يُحبط عملية تهريب أدوية إلى ليبيا عبر البحر

تمكنت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر فجر اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022، من إحباط عملية تهريب أدوية (تحدد الكمية لاحقا) عبر البحر.

وأكدت وزارة الدفاع التونسية في بلاغ لها، أنه تم في وقت سابق رصد تحركات مشبوهة لمركب مجهول واقترابه من سواحل الجدايرة بالكتف واقتراب سيارة نحوه والشروع في إنزال علب كرتونية وتحميلها على متن المركب المذكور.

وفي الحين تم توجيه وحدات عائمة تابعة لجيش البحر على عين المكان أين تمكنت من ضبط شخصين كانا على مركب صيد يعمل بالمنطقة محملا بكمية من أدوية متنوعة ومجموعة علب أخرى قاما بإلقائها بالبحر عند التفطن لوصول وحدات جيش البحر وكان يعدان لتهريبها للقطر الليبي عبر البحر.

بالتنسيق مع النيابة العسكرية والنيابة العمومية تم تسليم المحجوز والأشخاص لوحدات الحرس الوطني بالكتف لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

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